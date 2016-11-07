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Карточка банка ДНР – основание для репрессий

опубликовано alex1943 в Пнд, 07/11/2016 - 12:12 Новость: тема тэги гео
KPP
Не секрет, что многие люди пенсионного возраста, получающие пенсию в банкоматах банка ДНР, вынуждены по разным причинам посещать территорию, контролируемую киевской властью и пересекать линю разграничения, подвергаясь проверкам и досмотрам на украинских контрольно-пропускных пунктах. Оказалось, что сам факт наличия у гражданина банковской карточки банка ДНР рассматривается как основание для задержания и передачи гражданина в СБУ.

По сообщению агентства «Укринформ» со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины (ГПСУ), несколько банковских карточек с логотипами банка ДНР обнаружили 6 ноября пограничники Краматорского отряда в контрольном пункте въезда-выезда "Майорское".

"При осмотре одного из автомобилей, прибывшего с неподконтрольной украинской власти территории, в женской сумке среди личных вещей пассажирки, совместная досмотровая группа в составе пограничников и представителей фискальной службы, обнаружила две банковских карты с логотипами террористической организации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ГПСУ планирует передать гражданку сотрудникам Службы безопасности Украины. Что инкриминируют гражданке в СБУ можно только предполагать. Фото тех самых «преступных» банковских карт с сайта Госпогранслужбы Украины:

банковские карточки

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