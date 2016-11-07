Недолго музыка играла: главный полицейский Одесской области не вынес тягот службы

В июне 2015 года одесскую полицию возглавил печально известный соратник Саакашвили Георгий Лордкипанидзе, прославившийся тем, что в Грузии он занимал должности заместителя министра внутренних дел, был руководителем Департамента по исполнению наказаний. Именно при нем Грузию потряс скандал с обнародованием видео пыток и изнасилований в грузинских тюрьмах, после которого начались массовые протесты, в итоге приведшие к падению режима Саакашвили. Против Лордкипанидзе в Грузии возбуждено уголовное дело и он находится в розыске.

Сегодня начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской полиции Георгий Лорткипанидзе решил покинуть занимаемую должность. Об этом свидетельствует обращение полицейского, опубликованное на сайте ведомства.

«Для меня было большой честью работать начальником полиции Одесской области. Через полтора года с моего назначения на пост руководителя полиции я принял решение покинуть занимаемую должность. Хочу пожелать удачи каждому полицейскому, вместе с которыми мы прошли полный трудностей путь. Я верю в одесситов и лучшее будущее нашей страны!» — отметил Лорткипанидзе.

«Нашей страной» Украина стала для Лордкипанидзе 11 июня 2015 г., за неделю до того, как ему вручили украинские генеральские погоны и прибыльную должность начальника областной полиции.

Отставку грузина прокомментировал в свойственной ему скандальной манере ещё один грузин. На своей страничке в социальной сети Facebook экс-президент Грузии, а ныне Председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили написал: «Сначала у него отобрали большинство функций, а затем начали травлю со всех сторон. Конечно, можно было сделать гораздо больше, но спасибо за то, что сохранил мир, вернул Одессу к нормальной и спокойной жизни и за то, что в полностью прогнившей системе остался чистым и сохранил честь! Ну что же, теперь коррупционеры и мерзавцы всех мастей могут праздновать победу. Я их уверяю, очень ненадолго!»

То, что система полностью прогнившая – факт общеизвестный, как и то, что в этой «полностью прогнившей системе» сам губернатор чувствовал до последнего времени себя весьма комфортно. Но похоже, тучи над его головой начинают сгущаться.