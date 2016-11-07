Саакащвили обиделся на Порошенко и громко хлопнул дверью, назвав президента Украины грабителем

Председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили решил подать в отставку. Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции 7 ноября.

«Президент лично поддерживает клан Труханова и коррупционный клан Урбанского. Всю власть в области отдали этим двум кланам и их товарищам–сепаратистам из "Нашего края" Антона Киссе. Одесскую область отдают не только коррупционерам, а и врагам Украины, я не собираюсь молчать, мне всё это надоело», — заявил Саакашвили.

Более того, чиновник отметил, что в Киеве сидят коррупционеры, которые покровительствуют бандитизму и беспределу, в том числе в Одесской области.

«Какая украинцам разница, кто их будет грабить – Порошенко или Янукович? Когда я приехал сюда, я хотел, чтобы в Одессе были такие же темпы развития, как в Батуми. Но Батуми мы подняли только после того, как освободили Тбилиси от коррупционеров. И Одесса разовьётся только после того, как Киев будет освобождён от коррупционеров, которые покровительствуют бандитизму и беспределу, в том числе в Одесской области. Поэтому я решил подать в отставку и начать новый этап борьбы», — резюмировал он.