Саакашвили создаст свою партию, которая будет иметь успех на Украине, — политтехнолог

После отставки с должности председателя Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили может создать на Украине свою партию, которой будет доверять население. Такое мнение выразил политтехнолог Денис Богуш.

Очень многим представителям украинской власти Михаил Саакашвили был невыгоден. Ведь он создавал большие преграды коррупционерам во власти.

«Вероятно, Саакашвили уйдет в политику и создаст свою партию, которая будет иметь успех. Ведь бывший грузинский президент был большой надеждой для многих украинцев», — считает украинский политтехнолог.

К тому же, у Саакашвили уже есть опыт проведения реформ. Украинцы надеются, что стране «404» он сможет добиться качественных изменений. И для осуществления грузинского сценария украинским властям не хватает политической воли и умение принимать удар.

«Мы увидели наглые декларации депутатов и поняли, что все те, кто при власти, связаны между собой. Эти люди не хотят покинуть свои политические должности и дать свободу действий молодым, тем, кто действительно может побороть коррупцию», — считает Денис Богуш.