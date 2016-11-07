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Своей отставкой Саакашвили показал, что будет и дальше заниматься популизмом, — пропагандист хунты

опубликовано vinodelov в Пнд, 07/11/2016 - 16:11 Новость: тема тэги гео
Саакашвили

Заявлением о своей отставке председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили показал, что он больше заинтересован «не в кропотливой работе по проведению реформ, а в пиар-активности и политтехнологических ходах».

Об этом заявил научный директор фонда «Демократические инициативы» им. И. Кучерива, политолог Алексей Гарань.

По его мнению, это показывает различие между разными членами так называемой грузинской команды, поскольку подход к ним должен быть индивидуальный, в зависимости от того, кто как работает.

«Скажем, Згуладзе и Деканоидзе работают и достигают конкретных результатов (Эка Згуладзе подала в отставку с должности первого заместителя главы МВД в мае 2016 — ред.). Зато Саакашвили не показал таких результатов в должности председателя Одесской ОГА. Он больше занимался критикой центральной исполнительной власти, явно нарушая, кстати, этику государственного служащего, а также ездил по регионам с антикоррупционными инициативами. Так вот, надо было не ездить по другим регионам, а больше заниматься тем, что происходит в области», — считает Гарань.

По словам политолога, решение Саакашвили об отставке свидетельствует о том, что он «будет и дальше заниматься популизмом».

«Теперь он, видимо, хочет пойти в политику, не неся ответственности за конкретные результаты, а занимаясь, к сожалению, популистской критикой», — отметил Гарань.

Он прогнозирует, что Саакашвили может присоединиться к новой партии «Волна» и попытается попасть в парламент. «В целом его деятельность на Украине я расцениваю отрицательно. Здесь больше голого популизма», — добавил украинский эксперт.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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