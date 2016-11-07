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На Галичине проходят международные военные учения «Кленовая арка-2016»

опубликовано vinodelov в Пнд, 07/11/2016 - 16:27 Новость: тема тэги гео
Боевики

Страны подчиняющиеся Вашингтону продолжают совместную подготовку к войне с Российской Федерацией. В частности, во Львовской области стартовали международные учения «Кленовая арка-2016» с участием боевиков из Украины, Польши, Литвы и Канады.

О данном мероприятии информирует Министерство обороны Украины.

Как отмечается, что на территории Галиции более 200 карателей из этих стран приняли участие в церемонии открытия учений «Кленовая арка-2016».

«Многонациональные учения „Кленовая арка-2016“ способствуют углублению сотрудничества и укреплению отношений в военной сфере между Украиной, Польшей и Литвой. Украинские вояки получили ценный опыт боевых действий и готовы поделиться им с нашими военными партнерами. Уверен, что совместные усилия будут эффективными и успешными», — заявил руководитель учений с украинской стороны Игорь Скибюк.

Кроме того, к маневрам привлечен личный состав управления литовско-польско-украинской бригады, а в роли главных инструкторов и посредников выступают опытные офицеры из Канады. Военные маневры будут проходить около двух недель.

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