На Украине зреет общенациональная забастовка учителей

На прошедшей неделе педагоги страны «404» пикетировали Кабинет министров Украины. По информации организаторов, в массовом протесте приняли участие до пятнадцати тысяч педагогов из разных регионов Украины. К протесту также присоединились учителя c Тернопольщины.

Под стенами Кабинета министров Украины педагоги требовали урегулирования тарифов, повышение заработных плат, стипендий и пенсий. Группу пикетчиков пригласил на встречу Премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он заверил, что в следующем году их зарплаты вырастут более чем на треть. Однако с 2017-го года прожиточный минимум составит — 3200 гривен. В результате — работающее население Украины ждет очередная «уравниловка». Поскольку минимальные выплаты увеличат до 3200 гривен, а несколько выше зарплаты останутся на прежнем уровне. Это означает, что уборщица и специалист с высшим образованием и дальше будут получать примерно одинаковые зарплаты.

По тарифам, то снижать их никто не планирует. По словам чиновников, лица, могут оплачивать коммунальные услуги, имеют право оформить субсидии.

Педагогов такая ситуация не устраивает.

«Мы хотим, чтобы наш труд достойно оплачивался. Наша конституция гарантирует нам социальную защиту. Речь идет о том, что Украина социальное правовое государство, которое заботится о своих граждан. Но в последнее время, к сожалению, мы наблюдаем лишь обратное. Мы вынуждены стоять в унизительных очередях за субсидиями, требовать задолженность по зарплате», — отмечает председатель областной организации профсоюза работников образования и науки Украины Людмила Мокей.

По словам пикетчиков, многие из педагогов готовы к более кардинальным шагам, чтобы их требования услышали. Речь идет о общенациональной забастовке.