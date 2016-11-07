Пропагандист Цыбулько считает, что Саакашвили готовит политический проект для снижения рейтинга Ляшко и Тимошенко

Михаил Саакашвили подал в отставку с должности председателя Одесской ОГА, чтобы сохранить остатки электорального потенциала на Украине и «зацепиться за Украину, поскольку в Грузии его политсила проиграла все, что только можно».

Об этом заявил пропагандист преступного режима Порошенко Владимир Цыбулько.

«Дело в том, что каждая неудача каждого „грузинского десантника“ на Украине била по репутации Саакашвили и, по сути, с того многочисленного кадрового „десанта“ остались единицы, которые действительно чем-то помогли Украине. На самом деле Саакашвили больше занимался своим политпроектом, чем Одесской областью. И после поражения его политсилы в Грузии шансы Саакашвили на политическую реализацию на Украине существенно поутихли. Поэтому он ушел в отставку, чтобы сохранить еще остатки электорального потенциала на Украине и попробовать родить какой-то политпроект, чем он занимался в прошлом году, но не завершил. Очевидно, что это будет популистский проект, нечто среднее между Ляшко и Тимошенко», — считает Цыбулько.

Он прогнозирует, что Саакашвили будет делить электоральное поле как раз с Радикальной партией и «Батькивщиной», однако сосредоточится именно на антикоррупционной риторике.

«Очевидно, основным субъектом критики политической силы Саакашвили станет судейско-прокурорская связка из прошлого, которая действительно грозит и репутации государственной власти, и всему обществу. У Саакашвили все-таки остается определенный запас доверия в антикоррупционной плоскости, хотя ни одного успешно завершенного сценария у него нет», — считает политолог.

В то же время он ожидает, что произойдет определенная локализация электоральной базы Саакашвили. «Например, у него есть какие-то успехи на уровне риторики в Одесской области. То есть он может побороться на определенных территориях, где есть разочарование в национальных кадрах. Скорее всего, это будут какие-то средне украинские области», — отметил Цыбулько.

По его мнению, Саакашвили потенциально может забирать голоса у партии Тимошенко и у «Самопощи» львовского коррупционера Садового. Вместе с тем, для политической силы Порошенко — Саакашвили никакой угрозы не представляет, считает пропагандист хунты.

«БПП сохранил электоральное ядро, и ближе к выборам он будет обрастать кругом заинтересованных лиц. Ибо очевидно, что те успешные территории, которые в результате децентрализации начинают богатеть, они все-таки будут поддерживать президентскую политсилу в надежде на то, что те, реформы, которые уже начали работать на общины, будут продолжены», — сказал он.