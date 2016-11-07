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Донецк обстреляли по всему периметру

опубликовано alex1943 в Пнд, 07/11/2016 - 18:03 Новость: тема тэги гео
vojna
Столицу Донецкой Народной Республики украинские военные вечером 6 ноября начали обстреливать уже в 19 часов 30 минут. Артиллерийские и минометные залпы гремели на севере, северо-западе, западе и юго-западе.

Под огнем оказались Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский район Донецка. «Дуга» обстрела не только огибала Донецк, но имела и южное ответвление: в сторону поселка Еленовка и города Докучаевск.

Разрывы мин и снарядов повредили жилые дома, как частные, так и многоквартирные, во всех обстреливаемых населенных пунктах, в том числе, девять домов в Кировском и Петровском районах Донецка, четыре дома - в Еленовке и три многоэтажных дома в центре Докучаевска.

Массированный и одновременный обстрел Донецка, а также Еленовки и Докучаевска был первым огневым налетом такого масштаба со стороны украинских карателей, предпринятым после очередного введения «режима тишины» 1 сентября 2016 года.

Крупному обстрелу предшествовал пристрелочный огонь с позиций ВСУ по северным и западным окраинам Донецка, а также по Еленовке и Докучаевску 4, 5 и 6 ноября.

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