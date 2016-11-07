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СБУ против жителей Геническа: хочешь жить с газом из России, значит — сепаратист!

опубликовано vinodelov в Пнд, 07/11/2016 - 18:23 Новость: тема тэги гео
Геническ

Недавно в райцентре Геническ (Херсонская область) прошла акция, на которой было собрано более 2000 подписей под обращением к президенту РФ Владимиру Путину и главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой обеспечить город газом на период холодов, как было это сделано и прошлой зимой. Дело в том, что Геническ не подключен к «украинской газовой трубе» и поставки голубого топлива возможны лишь через Глебовское хранилище, расположенное на территории Крыма. Однако местные власти не могут заключить с Крымом договор на поставку газа по политическим причинам. В результате жители мерзнут от холода, а зима ведь только начинается!

Мэр Геническа Александр Тулупов заявил, что власти Украины работают над этим вопросом и года через четыре Геническ будет с украинским газом, но как дожить до этого «светлого будущего»?

Жители города подписали коллективное обращение к президенту РФ и главе Крыма с просьбой снова дать Геническу газ этой зимой. СБУ тут же начало охоту на всех, кто подписал это обращение.

О нападках со стороны украинских спецслужб рассказал активист из Геническа Геннадий Сивак: «У активистов, которые собирали подписи горожан, СБУ изъяла около двух тысяч подписей и запретила гражданам обращаться за помощью к России. Они рассуждают так — кто не хочет замерзнуть зимой, тот сепаратист». Теперь активисты живут в ожидании репрессий, а горожане в страхе перед грядущей зимой.

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Автор (или псевдоним)
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