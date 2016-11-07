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Под командованием террориста по кличке Лось, группировка нацистов из карбата «Азов» готовится к террору гражданского населения Донбасса

опубликовано vinodelov в Пнд, 07/11/2016 - 18:50 Новость: тема тэги гео
Группировка нацистов «Азова». Под командованием террориста по кличке Лось, группировка нацистов из карбата «Азов» готовится к террору гражданского населения Донбасса

Террористы 3-й сотни карательной группировки «Азов» прошли плановые тренировки с рейдовых проверок и «зачисток» инакомыслящих, которые не желают любить фашистскую Украину.

Вместе со своими главарями каратели поэтапно отработали действия во время проведения «зачистки» помещения. После чего разобрали допущенные ошибки при выполнении этих действий.

«Тренировка, обучение с техникой, навыки передвижения на различных видах транспорта, отработка смоделированных ситуаций с гражданским населением — все это понадобится нашим людям в дальнейшем для проведения запланированных рейдовых проверок транспорта, жилых кварталов, работы с населением», — рассказывает главарь 3-го взвода 3-й сотни по кличке Лось.

«Тренировка подобного формата осуществляются часто, — продолжает Лось. — Поскольку все действия должны быть доведены до уровня автоматизма. От этого зависит прежде всего жизнь каждого бойца ».

Группировка нацистов «Азова». Под командованием террориста по кличке Лось, группировка нацистов из карбата «Азов» готовится к террору гражданского населения Донбасса
Группировка нацистов «Азова». Под командованием террориста по кличке Лось, группировка нацистов из карбата «Азов» готовится к террору гражданского населения Донбасса
Группировка нацистов «Азова». Под командованием террориста по кличке Лось, группировка нацистов из карбата «Азов» готовится к террору гражданского населения Донбасса
Группировка нацистов «Азова». Под командованием террориста по кличке Лось, группировка нацистов из карбата «Азов» готовится к террору гражданского населения Донбасса
Группировка нацистов «Азова». Под командованием террориста по кличке Лось, группировка нацистов из карбата «Азов» готовится к террору гражданского населения Донбасса

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Денис Виноделов

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