Под командованием террориста по кличке Лось, группировка нацистов из карбата «Азов» готовится к террору гражданского населения Донбасса

Террористы 3-й сотни карательной группировки «Азов» прошли плановые тренировки с рейдовых проверок и «зачисток» инакомыслящих, которые не желают любить фашистскую Украину.

Вместе со своими главарями каратели поэтапно отработали действия во время проведения «зачистки» помещения. После чего разобрали допущенные ошибки при выполнении этих действий.

«Тренировка, обучение с техникой, навыки передвижения на различных видах транспорта, отработка смоделированных ситуаций с гражданским населением — все это понадобится нашим людям в дальнейшем для проведения запланированных рейдовых проверок транспорта, жилых кварталов, работы с населением», — рассказывает главарь 3-го взвода 3-й сотни по кличке Лось.

«Тренировка подобного формата осуществляются часто, — продолжает Лось. — Поскольку все действия должны быть доведены до уровня автоматизма. От этого зависит прежде всего жизнь каждого бойца ».