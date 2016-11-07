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«Миролюбие» Киева: составы с танками идут на Донбасс

опубликовано vinodelov в Пнд, 07/11/2016 - 18:57 Новость: тема тэги гео
Танки

Украинское военное руководство распечатало в западноукраинском областном городе Ивано-Франковске военные склады времен СССР и теперь гонит в сторону Донбасса железнодорожные составы с танками. В подтверждение этого жители западной Украины публикуют в соцсетях фотографии, сделанные на железнодорожных вокзалах.

На фото отчётливо видны железнодорожные составы с советскими танками, доставшимися Украине в наследство от Советского союза, который так усиленно клянут нынешние украинские «демократы» и националисты.

Это не единственный факт стягивания боевой техники и живой силы ВСУ к линии фронта на Донбассе, в так называемой зоне «АТО». Что лишний раз подтверждает: Киев не намерен выполнять Минские соглашения и объявленное перемирие использует для усиления своей боевой мощи на востоке Украины.

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