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«Освобождение Донбасса надо начинать с зачистки Приднестровья» — мечты киевского «стратега» Бутусова

опубликовано vinodelov в Пнд, 07/11/2016 - 19:22 Новость: тема тэги гео
Бутусов

Юрий Бутусов — главный редактор украинского националистического ресурса «Цензор.нет» заявил, что переходу Донбасса под контроль Киева будет предшествовать уничтожение Приднестровья совместными усилиями Молдовы и Украины.

Дословно: «Освобождение Донбасса надо начинать с зачистки Приднестровья. Молдова официально требует вывода оккупационных российских войск, там, около 1200 оккупантов плюс небольшая группировка наемников из местных жителей. Очень важно, что эта инициатива делается совместно с украинским министром обороны. Приднестровье зажато между Украиной и Молдовой — при полной блокаде обеих сторон эта оккупированная российской армией земля быстро вернется под контроль законных властей. Украина, таким образом, полностью устранит угрозу с южного направления и обезопасит Бессарабию. Дальнейшее существование российской военной базы полностью зависит от согласованных и целенаправленных действий властей Украины и Молдовы. Пора кончать с бандами, которые продолжают держать открытую контрабандную дыру на границе Украины. Думаю, надо ввести на нашу территорию вокруг Приднестровья молдавских таможенников и пограничников, и пропуск любых людей и грузов совершать исключительно с согласия законных властей Молдовы. Если российские военные не будут выведены, они превращаются в законную мишень. Так что „зеленый коридор“ для оккупантов, это еще не самый плохой вариант. Пора гнать их домой».

В контексте выше сказанного уместно добавить, что интернет-ресурс «Цензор.нет» — рупор секретаря СНБО Александра Турчинова, который в апреле 2014 года развязал кровавую бойню на Донбассе под видом так называемой «антитеррористической операции».

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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