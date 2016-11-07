ВСУ блокируют мобильную связь в прифронтовой Ясиноватой

Тем самым украинская сторона мешает работе экстренных служб — скорой помощи, пожарным, полиции. Об этом сообщили в Министерстве обороны ДНР.

«Силы специальных операций ВСУ продолжают выбирать своей целью жизненно важные объекты инфраструктуры Республики. По данным министерства обороны, в Ясиноватском районе противник активно использует средства радиопомех средствам мобильной сотовой связи, тем самым пытается блокировать возможность вызова экстренных служб, включая скорую и пожарную помощь», говорится в сообщении.

Работники министерства связи ДНР пытаются помешать противнику и прилагают все усилия для нормальной работы сотовой связи в штатном режиме.

Напомним: Ясиноватая — райцентр и крупный железнодорожный узел в 20 км от Донецка, находится под контролем ДНР. Даже во время так называемого «перемирия» Ясиноватую и окрестности постоянно обстреливают ВСУ.