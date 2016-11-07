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Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко отправился на Донбасс поднимать боевой дух украинских вояк

опубликовано vinodelov в Пнд, 07/11/2016 - 20:31 Новость: тема тэги гео
Муженко

По сообщениям украинских СМИ, Муженко в понедельник, 7 ноября, побывал в боевых подразделениях промзоны Авдеевки, в Станице-Луганской и поселке Водяное (под Мариуполем).

«Сделан мощный шаг вперед к созданию профессиональной армии. Воины-контрактники более мотивированные, дисциплинированные, достойно выполняют боевые задачи. Действуют тактически грамотно и дают достойный отпор противнику», — заявил начальник украинского генштаба, выступая перед бойцами.

Муженко заявил также, что в зоне «АТО» у украинских вояк имеется «ряд проблемных вопросов», но заверил, что они уже решаются. Какие именно вопросы и как решаются, начальник Генштаба ВСУ не уточнил.

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