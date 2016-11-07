Глава ЛНР о проделанной работе за 2 года

В Луганске 7 ноября состоялось торжественное собрание по случаю второй годовщины Всенародного избрания главы и депутатов Народного совета Луганской Народной Республики, на которой были подведены итоги развития республики. На мероприятии присутствовали представители правительства Российской Федерации, ДНР, Южной Осетии и Абхазии. Глава государства Игорь Плотницкий рассказал присутствующим о достижениях, которых добилась республика за два года. Он заявил, что за это время ЛНР удалось создать полноценную армию, восстановить большое количество угледобывающие предприятий, запустить ряд предприятий перерабатывающей промышленности, добиться устойчивого и стабильного роста сельского хозяйства и пищевой промышленности, восстановить десятки жилых домов и социальных объектов, повреждённых в результате боевых действий. Кроме того, ЛНР успешно выполняет свои социальные функции, регулярно и в полном объёме выплачивая пенсии.

– Одним из главных наших достижений в социальной сфере является то, что наши женщины выходят на пенсию в 55 лет. К сожалению, женщины, проживающие на Украине, лишены такого права, – подчеркнул Игорь Плотницкий. – У нас регулярно выплачиваются социальные пособия. Ежемесячные выплаты получают более 63 тысяч человек. Граждане получают 15 видов социальных пособий. К отопительному сезону около 12 тысяч человек льготных категорий обеспечиваются адресными денежными выплатами для приобретения твёрдого бытового топлива. Глава республики в своём докладе заявил о том, что в ЛНР не увеличиваются тарифы на жилищно-коммунальные услуги. К примеру, цена на электроэнергию в республике до 100 КВт/час стоит в два с половиной раза дешевле, чем на Украине, а цена на газ при наличии счётчика в ЛНР практически в шесть с половиной раз ниже стоимости на Украине. Кроме того, Игорь Плотницкий рассказал о развитии медицины и образования, а также поделился планами на 2017 год.