Сводка событий Новороссии за 7 ноября 2016 года

Сегодня утром Украинские силовики обстреляли поселок Еленовка к югу от Донецка, в результате 165 абонентов остались без электроснабжения. Обстановка в Донецкой Народной Республике остается сложной. Вооруженные силы Украины за сутки 754 раза открывали огонь по прифронтовым районам ДНР. Об этом сегодня сообщил заместитель командующего оперативным командованием Эдуард Басурин. Было выпущено 85 артиллерийских снарядов калибрами 152 и 122 мм, 302 мины калибрами 120 мм и 82 мм и 13 танковых снарядов. Кроме того, применялись гранатометы, БМП и различные виды стрелкового оружия. Под огнем ВСУ оказались поселки Зайцево, Железная Балка и Широкая Балка, Докучаевск, поселки Жабичево, Старомихайловка и Еленовка, Ясиноватая, а также южные сёла Саханка, Ленинское и Григоровка. Один военнослужащий ДНР погиб, еще один получил ранения. В населенном пункте Старомихайловка повреждено пять домов. В Докучаевске получили повреждения два многоквартирных дома, в Еленовке повреждено три жилых дома.

В районе Красногоровки украинские военные разместили шесть САУ «Гвоздика» и четыре миномета калибром 120-мм. В районе Новотроицкого вблизи гражданского КПП отмечено прибытие 10 танков и до 150 военнослужащих, сообщил Басурин.

В районе населенного пункта Луганское обнаружены два миномета и БМП. "В населенном пункте Счастье отмечено прибытие колонны бронетехники, в составе которой восемь грузовых автомобилей с боеприпасами. Об этом сегодня заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

Киевские силовики за минувшие сутки восемь раз обстреляли позиции Народной милиции. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики. Район села Калиново подвергся обстрелу с направления села Троицкое из артиллерийских орудий калибром 152 мм. Трижды с направления Станицы Луганской был обстрелян район памятника князю Игорю, огонь велся из РПГ, СПГ и стрелкового оружия. Район села Калиновка два раза был обстрелян с направления поселка городского типа Луганское, а также с направления Светлодарска. Киевские силовики применили минометы калибром 82 мм и стрелковое оружие. С направления села Лобачево из РПГ обстрелян район села Желтое. Два военнослужащих ЛНР получили ранения.