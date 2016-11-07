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Главная Сводка Министерства обороны ДНР 7 Ноября 2016 года опубликовано Nvb2003 в Пнд, 07/11/2016 - 21:07

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Обстановка в Донецкой Народной Республике остается сложной. За прошедшие сутки украинские силовики семьсот пятьдесят четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об этом во время брифинга 7 ноября сообщил заместитель начальника управления НМ ДНР, полковник Эдуард Басурин. «При этом противник выпустил восемьдесят пять артиллерийских снарядов калибра 152 и 122 мм, триста две мины калибра 120 и 82 мм и тринадцать танковых снарядов. Кроме того, применялись гранатометы, БМП и различные виды стрелкового оружия. Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись населенные пункты Зайцево, Железная Балка, Широкая Балка, Ясиноватая, Жабичево, Старомихайловка, Докучаевск, Ясное, Оленовка, Григоровка, Саханка, Ленинское и поселок Трудовские Петровского района Донецка. Обстрелы велись по приказу командиров Украины Панченко, Брусова, Шаптала, Мацейко, Николюка, Соколова и Делятицкого. От минометного огня с позиций Николюка в Старомихайловке повреждено пять домостроений по улице Шевченко, в Докучаевске получили повреждения два дома по улице Лихолетова, в Оленовке повреждено три жилых дома по улице Фрунзе. В результате минометного огня ВСУ погиб один военнослужащий ДНР и один получил ранения», — сообщил Эдуард Басурин. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее