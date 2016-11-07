Жители подконтрольных Киеву территорий Донбасса враждебно относятся к украинской армии

Об этом рассказал украинским журналистам полковник ВСУ, командующий оперативно-тактической группировкой «Мариуполь» Эдуард Москалев (очень украинская фамилия!).

«Знаете, я за всю свою жизнь никогда раньше не видел таких ненавидящих взглядов. Когда на тебя смотрят, тебя аж пронизывает от ненависти в глазах смотрящих», — сказал Москалев. В частности, именно так, по его словам, смотрели на украинских вояк жители Дебальцево, когда город был временно оккупирован ВСУ.

Еще полковник Москалев поведал о том, что жители подконтрольных Киеву территорий Донбасса часто сотрудничают с «пророссийскими боевиками», передавая им данные о местонахождении украинских военных. В связи с этим, пожаловался украинский полковник, очень трудно вести боевые действия на Донбассе.