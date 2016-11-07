В столице Сербии - Белграде появился мурал с изображением Моторолы

Наверняка, это не случайно, ведь многие сербы-добровольцы встали на защиту непокорного Донбасса от киевской агрессии, которой руководят из-за океана американские кураторы. Слишком хорошо сербские патриоты помнят, как самолеты НАТО бомбили Белград в 1999 году.

Кто написал во всю стену дома портрет Героя ДНР, командира легендарного батальона «Спарта» Арсения Павлова (позывной «Моторола»), неизвестно. Но на его фоне уже охотно фотографируются жители Белграда, особенно мальчишки.

Напомним: Арсения Павлова взорвали в лифте в Донецке 16 октября, вечером, когда он поднимался к себе в квартиру, где его ждала жена и двое маленьких детей. По сообщению Министерства госбезопасности ДНР, сделали это украинские террористы. Следствие ведется.