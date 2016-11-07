Главная

В столице Сербии - Белграде появился мурал с изображением Моторолы

опубликовано vinodelov в Пнд, 07/11/2016 - 21:55 Новость: тема тэги гео
Моторола
Наверняка, это не случайно, ведь многие сербы-добровольцы встали на защиту непокорного Донбасса от киевской агрессии, которой руководят из-за океана американские кураторы. Слишком хорошо сербские патриоты помнят, как самолеты НАТО бомбили Белград в 1999 году.

Кто написал во всю стену дома портрет Героя ДНР, командира легендарного батальона «Спарта» Арсения Павлова (позывной «Моторола»), неизвестно. Но на его фоне уже охотно фотографируются жители Белграда, особенно мальчишки.

Напомним: Арсения Павлова взорвали в лифте в Донецке 16 октября, вечером, когда он поднимался к себе в квартиру, где его ждала жена и двое маленьких детей. По сообщению Министерства госбезопасности ДНР, сделали это украинские террористы. Следствие ведется.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!