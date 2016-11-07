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В украинских застенках издеваются над политзаключенными, есть пленные с переломами и ушибами

опубликовано vinodelov в Пнд, 07/11/2016 - 22:38 Новость: тема тэги гео
укрсизо
Волонтер Татьяна Слободчикова сообщила в социальной сети, что издевательства и пытки над политзаключенными в украинских СИЗО продолжаются. Причем насилию часто подвергаются немолодые люди, которых почему-то считают опасными.

«Мрази продолжают убивать, - пишет волонтер в социальной сети. - Прошло полгода. как зверски был замучен в Одесском Сизо политзаключенный Астахов Игорь, и вот история повторяется. Только уже в Полтавском Сизо». Татьяна сообщает, что еще 29 октября серьёзно ухудшилось состояние политзаключённого Полтавского СИЗО Сергея Первухина. Пожилой человек якобы «поскользнулся и упал». Падение было настолько серьёзным, что от удара о пол оказались выбиты зубы, смещена челюсть, сломан нос.

Впрочем, при падении вряд ли получишь столько травм сразу, скорее всего, пожилого человека жестоко избили...

«Вследствие травм политзаключённый не может нормально говорить и жевать и уже несколько дней ест только запаренную овсянку, - пишет волонтер. - В тюремной больнице гражданину Первухину был сделан рентген, который подтвердил наличие повреждений в лицевой части черепа. Ситуация осложняется тем, что на днях у Сергея Первухина начинается череда судебных заседаний»…

Вошедшая в вялотекущую стадию война на Донбассе продолжает приносить людям горе и беды. Её заложниками продолжают оставаться и военные, и мирные жители, а также пленные и политзаключённые, которых по разным оценкам насчитывается от полутора до шести тысяч.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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