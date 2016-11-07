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Трудности счета: президент Порошенко забыл задекларировать почти 2 миллиона гривен

опубликовано vinodelov в Пнд, 07/11/2016 - 22:43 Новость: тема тэги гео
Порошенко
Президент Украины как нерадивый, но хитрый студент, тянул с подачей электронной декларацией до последнего и сделал это за час (!) до окончания отведенного для этого срока.

В декларации Порошенко указал права собственности в более, чем 100 компаний на Украине, в России, Польше, Испании, на Кипре, в Венгрии, Литве и КНР, на Британских Виргинских островах и в Нидерландах, зарплату на сумму 121 054 гривен, проценты на сумму 12 375 404 и инвестиционные доходы в сумме 49 665 361 гривен.

При этом украинский президент забыл, что получил доход в виде процентов от Международного инвестиционного банка на общую сумму 1 928 594 гривен. Забыл, скорее всего потому, что это финансовое учреждение контролирует он сам.

Под чьим нажимом и чьим контролем, но в понедельник, 7 ноября, президент Украины внес эти данные в свою электронную декларацию. Интересно, еще какие-нибудь неучтенные доходы вспомнит?

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