Брифинг представителя Народной Милиции ЛНР о ситуации на линии соприкосновения

Киевские силовики в нарушение Минских соглашений продолжают наращивать военный потенциал в зоне так называемой "АТО". Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

"Вооруженные силы Украины продолжают нарушать условия размещения военной техники, предусмотренные Минскими соглашениями, вдоль линии соприкосновения, а также используют режим прекращения огня для наращивания военного потенциала своих подразделений в зоне так называемой "АТО", - отметил майор.

"Так, по нашим данным, в зоне ответственности 24-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Луганское вскрыто нахождение двух 82 мм минометов, предположительно, для совершения провокационных действий, и БМП в капонире для огневого прикрытия минометного расчета", - рассказал он.

"В населенном пункте Счастье отмечено прибытие колонны бронетехники, в составе которой восемь грузовых автомобилей с боеприпасами", - добавил представитель оборонного ведомства Республики.

"Хочу заявить, что, несмотря на все изощренные провокации со стороны вооруженных сил Украины, мы, как и прежде, соблюдаем соглашения, достигнутые в Минске, готовы к диалогу и мирному урегулированию конфликта на Донбассе", - подчеркнул Марочко.