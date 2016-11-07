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Золотой батон беглого президента Януковича таки украли

опубликовано vinodelov в Пнд, 07/11/2016 - 23:11 Новость: тема тэги гео
Золотой батон
Во время евромайдана версия о том, что в «Межигорье», где находились апартаменты бывшего, а ныне беглого президента Украины Виктора Януковича, установлен золотой унитаз, не подтвердилась. Зато во время обыска там был обнаружен знаменитый «золотой батон». Ходили, правда, слухи, что его подбросили, но не это важно. «Золотой батон» таки украден неизвестными лицами, тогда как еще недавно правоохранительные органы Украины не видели тут никакого состава преступления. Ответ был один: батон изъят.

И вот недавно поступило сообщение, что Главное управление Национальной полиции в Киевской области сейчас расследует уголовное производство по факту кражи золотого пресс-папье (в виде батона) из личного кабинета бывшего президента Украины Виктора Януковича в резиденции «Межигорье». Установлено, что знаменитый батон был похищен из четырехэтажного клубного дома, выполненного из деревянного бруса. И так далее…

Знающие люди, впрочем, утверждают, что на самом деле батон, отлитый из чистого золота, в «надежный руках», и все эти телодвижения полиции – лишь политические игры, чтобы отвлечь украинцев от насущных проблем.

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