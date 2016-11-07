Высокие отношения: во Львове «правые» националисты подрались с «левыми» националистами

Массовая драка, в которой участвовали две сотни «разномастных» украинских националистов произошла на улице Железнодорожной вечером в воскресенье, 6 ноября. Активисты «Правого сектора» (ПС) и такие же активисты «Автономного сопротивления» (АС) сошлись в рукопашной, разнимать которую примчались аж 10 экипажей полиции.

Кроме кулаков и мелкого оружия использовались дымовые шашки и петарды, которые дерущиеся бросали в противника и даже в полицейских.

Суть конфликта такова: левые националисты АС хотели провести во Львове уличный марш в честь Нестора Махно, а правые националисты ПС воспротивились этому и через суд ночью, в субботу!) марш был запрещен. Но леворадикалы заявили, что плевать им на запрет, поэтому праворадикалы атаковали «Цитадель» - действующий центр АС.

«Автономное сопротивление» (АС) — леворадикальная украинская националистическая организация, проявляющая в последнее время активность в западноукраинских городах. Грубо говоря, это «полевевшие правые». За основу организации АС взят уже имеющийся пример построения «автономных националистов» в Германии и Чехии, где суровое антинацистское законодательство заставило неонацистов визуально мимикрировать под антифашистов. Украинская организация АС называет себя продолжателем «национально-освободительных традиций ОУН». Враждует с «правосеками» и «азовцами», называя тех «фашистами». В отместку «правые» украинские националисты называют «левых» автономистов «комуняками». Вот уже дело и до открытых столкновений дошло. Может, в конце концов перебьют другу друга?...