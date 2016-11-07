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В продуктах с Украины не нуждаемся — ответ на снятие «экономической блокады» Киевом с непокорного Донбасса

опубликовано vinodelov в Пнд, 07/11/2016 - 23:41 Новость: тема тэги гео
Захарченко

Председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин прокомментировал заявление из Киева о том, что правительство Украины снимает экономическую блокаду — введенный с началом «АТО» запрет на ввоз продуктов питания с Украины на территории не подконтрольных Киеву донбасских республик.

«Дефицита или острой потребности в каких-то товарах с территории Украины у нас нет. В магазинах представлена вся линейка, причем у нас идет открытие и восстановительные работы ранее закрытых супермаркетов, гипермаркетов, центров оптовой торговли», - подчеркнул Денис Пушилин. Он отметил, что прилавки магазинов Республики заполнены необходимыми продуктами питания из России, Белоруссии и других государств, которые поддерживают народ Донбасса в трудное для него время.

Напомним: в субботу, 5 ноября, советник министра Украины «по делам не подконтрольных территорий» Юрий Грымчак в эфире телеканала «112.Украина» заявил, что Кабинет министров принял решение снять экономическую блокаду с территорий Донбасса, которые не контролирует Киев.

Экономическая блокада республик Донбасса началась 15 ноября 2014 года. Тогда президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении выплат социальных пособий в зоне военного конфликта, включая пенсии. Под запретом оказалось и обслуживание банками счетов населения и предприятий. Власти ДНР и ЛНР назвали такое решение «актом о геноциде и разорении народа». Позже, с января 2015 года, Киев ввел ограничения на поставки товаров на «не подконтрольные им территории Донбасса», а затем совсем их прекратили, установив при этом правила пересечения линии разграничения.

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