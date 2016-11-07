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Мнение: дважды отставной Саакашвили будет готовить третий майдан на Украине

опубликовано vinodelov в Пнд, 07/11/2016 - 23:45 Новость: тема тэги гео
Саакашвили
В понедельник, 7 ноября бывший президент Грузии, скандальный политик Михаил Саакашвили заявил о своём решении покинуть пост губернатора Одесской области.

Представитель общественной организации «Обериг» Вадим Лобас считает, что это усилит протестные движения на Украине. Мало того, есть основания говорить, что Саакашвили решил по указке из Вашингтона готовить третий майдан на Украине, тем более, предпосылки к этому, что называется, созрели.

«Саакашвили подал в отставку. Новость, которая взорвала информационное пространство. Кто-то радуется, кто-то сожалеет. Кто-то включается в борьбу за право участвовать в новом переделе власти в Одесской области», рассуждает Лобас в соцсети и приходит к выводу, что главная причина ухода Саакашвили с государственной должности — подготовка очередного майдана.

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