Параллельные проекты

Не "класть все яйца в одну корзину" - таково нормальное правило ведения бизнеса. Именно таким же образом американская администрация действует в Ираке и Сирии. В запланированной операции по освобождению от ИГИЛ (организация запрещена в России) сирийского города Ракки, американцы демонстрируют, что готовы поставить на курдов. 6 ноября было объявлено о начале операции "Гнев Евфрата" (не путать с турецким "Щитом "Евфрата").

В ходе этого действия "Сирийские демократические силы" в составе около 30 тыс. бойцов при поддержке США намерены выбить террористов ИГИЛ из Ракки. Что такое СДС? Это организация состоящая на 70% из курдских формирований под "брэндом" партии YPG и различные "проамериканские арабы", плюс ассирийский батальон. Главная роль в штурме "террористической твердыни" якобы должна принадлежать арабам, а курды и ассирийцы призваны оказывать им помощь. Конечно, не обойдется и без американского и британского спецназов.

Информационные источники уже зафиксировали начало продвижения группировки в направлении Ракки, при этом роль арабских подразделений пока оказалась скорее вспомогательной. Главная работа на этапе освобождения селений пока принадлежит курдам и американскому спецназу. Применяется стандартная тактика: удары авиации с последующей зачисткой территории. Боевики ИГИЛ также отвечают вполне типично - атаки смертников на заминированных автомобилях. В результате первого дня наступления силы СДС продвинулись вперед на расстояние до 8 км, потеряв около 60 человек убитыми и раненными.

Что же в результате американской политики в Ираке и Сирии? В тушении "террористического пожара" все региональные силы оказались задействованы. Россия, поддерживающая правительство Сирии, занята операцией в Алеппо. За это ее ругают на западе, оболванивая то население, которое завтра может само пострадать от террористических ударов, как это уже было в Бельгии и Франции. Иран выступает в качестве союзника Сирии и тоже не сидит без дела.

Турция влезла на территорию Сирии и Ирака и действует в своих собственных интересах, расширяя "буферные зоны", но как союзник США по НАТО. О Саудовской Аравии и Катаре, поддерживающих своих ставленников из полевых командиров не упоминал только ленивый. За направлением военно-политических процессов в Сирии пристально следят в Израиле. Курдам,тем временем, указали направление на Ракку.

Действует классическая политика сдержек и противовесов по схеме "разделяй и властвуй". Кто бы ни выиграл в Сирии - американская администрация не проиграет. Однако, в этом плане есть одно исключение - законное правительство Сирии, которое на западе в американских интересах считают незаконным. Если законное правительство Сирии устоит, администрация США автоматически не получит то, на что рассчитывает. Борьба против ИГИЛ - это, конечно, вывеска. Борьба на истощение идет за силу или слабость сирийского правительства.