Ожидания беспорядков в Египте

Саудовская государственная компания Aramco приостановила поставку нефтепродуктов Египту до особого распоряжения. Такую информацию обнародовал министр нефти Египта Тарки аль-Мула. Решение состоялось после того, как египетское руководство подписало соглашения о поставках нефти из Ирака. Сближение Египта и Ирака происходит на фоне осложнения отношений Египта и Саудовской Аравии.

Израильские СМИ "пророчат" Египту возможность кризиса, беспорядков и революции на фоне резкого ухудшения и без того не блестящего экономического положения. Несколько дней назад цены на бензин «одним ударом» выросли на 30%. На нужды самых малообеспеченных семей государство уже выделяет продовольственные посылки. Рост цен на бензин спровоцировал по цепочке рост расходов населения на перевозки и основные продукты питания. С полок магазинов был сметен сахар, а цены на основной продукт египтян - рис, резко выросли.

Египетское руководство девальвировало национальную валюту. Локально спасти финансовую ситуацию могут 12 млрд. долларов в качестве кредита МВФ. Однако, эта "помощь" будет выделена лишь на очень жестких для населения социально-экономических условиях. Ожидается, что недоброжелатели действующего египетского правительства вскоре попытаются начать "революцию голода". "Первые порывы ветра" приближающейся политической бури ожидаются в ближайшую пятницу.

Таким образом, Египет не смог остаться политически нейтральным после отстранения от власти лидеров "арабской весны", которые до этого свергли президента Мубарака. "Военный президент" Абдул-Фаттах ас-Сиси оказался в довольно сложном экономическом положении. И здесь, как и прежде просматривается политико-экономическая рука руководства Саудовской Аравии. Если косвенные оценки верные, саудовское руководство попытается в самое ближайшее время сместить (или сильно напугать) египетского президента. В Турции и Израиле с интересом наблюдают за дальнейшим развитием событий в Египте.