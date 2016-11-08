Сводка событий в Сирии за 7 ноября 2016 года

Решение о возобновлении боевых действий Воздушно-космических сил России в Алеппо будет зависеть от линии, которую изберут боевики, напомнили в Кремле."Гуманитарная пауза как таковая имела четкие временные рамки, - сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Режим прекращения операции российских ВКС продолжается. Решение принималось в соответствии с позицией, занятой президентом Путиным, который обусловил продолжение такого режима не возобновления боевых операций российских ВКС той линией, которой будут придерживаться боевики. Если боевики не будут прибегать к активным наступательным действиям, агрессивным кампаниям, то президент посчитал целесообразным продолжать такой режим, в ходе которого российские ВКС не наносят удары по восточному Алеппо", - заключил Песков.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 904. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 69.

За сутки зафиксировано 38 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо (18), Дамаск (15), Латакия (2), Хама (2), Хомс (1).

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

США продолжат консультировать сирийскую оппозицию, заявил официальный представитель Пентагона Питер Кук.

"Мы не обсуждаем в деталях, что наши представители конкретно делают в Сирии, но они продолжают свою миссию в качестве военных советников. И по этому вопросу изменений никаких нет. Мы продолжим нашу консультативную миссию", — сообщил он.

Турция и США согласовали совместный план по освобождению сирийского города Ракка от боевиков террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщается на сайте Министерства обороны США. «Турция и международная коалиция против ИГ во главе с США будут реализовывать долгосрочный план по освобождению Ракки, ее удержанию и управлению»,— заявил глава Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд.

Глава российского МИД Сергей Лавров поговорил по телефону со своим египетским коллегой Самехом Шукри. Разговор состоялся по инициативе Каира. "Был проведен обмен мнениями по ключевым аспектам региональной повестки дня с упором на ситуацию в Сирии и задачи разрешения сирийского кризиса, включая сотрудничество Москвы и Каира в Совете Безопасности ООН.

Сотрудники УФСБ по Волгоградской области заявили, что выявили организованную преступную группу, которая причастна к финансированию международных террористических организаций (МТО). «На территории Октябрьского района Волгоградской области выявлена деятельность организованной группы, именующей себя «Октябрьский джамаат», причастной к оказанию финансовой поддержки членам МТО, в том числе действующим на территории Сирии», — говорится в сообщении ведомства.

В Косово задержали 9 человек по подозрению в финансировании терроризма, вербовке для ИГ и распространении «террористической пропаганды», сообщило агентство AP.

Алеппо. В районе Шариа-Фейсал города Алеппо населению передано около одной тонны гуманитарных грузов (720 пакетов с хлебом).

Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из реактивных систем залпового огня кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Азизи и квартал Хай-эль-Антари в городе Алеппо.

Вооруженные формирования прочих террористических группировок из реактивных систем залпового огня кустарного производства, ствольной артиллерии, минометов и стрелкового оружия обстреляли в городе Алеппо кварталы «3000», «1070», Аль-Майдам, Рамуси, Ариан, Аз-Захра, Биньямин, Эль-Машарка, военную академию Эль-Асад, торговый центр «Кастелло» и район бывшего военного училища.

Продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для мирных жителей, которые покидают районы города Алеппо, находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований.

САА продолжает наступление на юго-западе Алеппо в направлении Tal Rakhem и района «1070» (Фото 1). «Tiger Forces» атакуют восточный периметр Tal Rakhem.

Боевики «Исламского Государства» отбили три населенных пункта у «Свободной Сирийской Армии» на севере Алеппо. В результате удара ИГ, отряды протурецких боевиков отброшены от Аль-Баба на расстояние 15 км.

Авиация коалиции у города Мара уничтожила автомобиль и тяжелый пулемет ИГ.

Латакия. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из реактивных систем залпового огня кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Айн-Слейма и позиции правительственных войск на горе Абу-Али.

Хама. Террористы обстреляли н.п. Махарда и ТЭС в его районе.

Боевики сформированного на этой неделе "Оперативного штаба северной Хамы" предприняли контратаку на позиции САА к северу от посёлка Сауран (Фото 2, вложенный файл).

Боевики вновь овладели высотой СирияТель, училищем Башир и перекрёстком Лахъя.

Хомс. Боевики вооруженной оппозиции, согласившиеся ранее на перемирие и оставшиеся в округе Аль-Ваер под Хомсом, вновь атаковали соседние районы города. В ответ на акцию джихадистов, артиллерийские батареи САА нанесли удар по позициям боевиков в окруженном районе Хомса, сообщает ИА «Аль Масдар».

ВКС РФ атаковали позиции ИГиловцев в окрестностях Пальмиры, где был сожжен российский вертолет.

ВВС САР нанесли удары по боевикам на северо-западе провинции. В н.п. Акраб в ходе авиаударов уничтожено несколько десятков боевиков ИГ.

Дамаск. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из реактивных систем залпового огня кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Хараста, Джобар, Блелие, госпиталь Тишрин и высоту с отметкой 612.

Обстрелам прочих боевиков подверглись спортивная площадка в населенном пункте Джобар, лагеря Эль-Вафидин в районе населенного пункта Дума, а также населенные пункты Арбин, Хауш-Наср и Байтима.

В результате террористических обстрелов кварталов Меззе-86 и Шейх-Саад, получили ранения 7 человек,

Дейр-эз-Зор. 104-я воздушно-десантная бригада Республиканской гвардии САА ведет ожесточенные бои с ИГиловцами в восточной части Дейр-эз-Зора.

Боевики атакуют районы Al-Jafra и Hwaijat Saker, а также авиабазу.

Авиация коалиции у города Абу Камаль, повредила маршрут снабжения ИГ.

Ракка. Боевики ИГ привели в действие взрывные устройства в пяти автомобилях в боях против «Демократических сил Сирии».

Операция по освобождению Ракки от ИГ начнется с изоляции города, на что может уйти более двух месяцев, сообщили американские чиновники.

«Доступных войск, способных к наступлению на Ракку в ближайшее время, нет», – заявил один из чиновников. Еще один источник добавил, что многие местные войска до сих пор находятся на стадии тренировки.

Авиация коалиции у города Айн Иса уничтожила 12 тактических подразделений, шесть боевых позиций, пять автомобилей, два заминированных автомобиля и узел связи ИГ.