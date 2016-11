Алеппо. "1070" не страшны ни пули, ни газ, ни смертники

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики:



"1070" is not afraid of bullets, gas, car bombs

About a week ago, a major attack of the terrorists was aimed to break the defense of the Syrian army all over the western front of Aleppo. If the defense will fail, the fighting would be fastened in a dense urban environment, in the middle of residential neighborhoods. Civilians, in the rush to leave their homes, will not only obstruct the Syrian army to counterattack, but would inevitably cover for terrorists who would not miss the chance to use panic which gripped the entire city. Syrian army managed to hold their positions. The terrorists entrenched only on the outskirts of the western part of Aleppo.

Начавшееся около недели назад крупное наступление боевиков было нацелено на прорыв обороны сирийской армии по всей западной части Алеппо. Если бы это удалось, бои завязались бы в плотной городской застройке, прямо посреди жилых кварталов. Мирное население, в спешке покидая свои дома, не только бы мешало сирийской армии контратаковать, но и неизбежно стало бы прикрытием для террористов, которые не упустили бы шанса воспользоватся паникой охватившей весь город. Сирийской армии удалось устоять. Террористы закрепились пока только на окраинах западной части города.