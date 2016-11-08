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Уроки украинского

опубликовано alex1943 в Втр, 08/11/2016 - 10:17 Новость: тема тэги гео
jazik
Нынешний украинский язык – это во многом искусственно сконструированная и далеко не устоявшаяся структура. Словарный запас его также далеко не утрясён. Причём процесс этот продолжается с середины девятнадцатого века начиная с пресловутой «кулишивки», на которую пытались перевести Библию. А от всей этой затеи в памяти потомков осталась лишь фраза «Хай дуфае сруль на пана». Что в переводе, оказывается, означает «Пусть уповает Израиль на Господа».

С приснопамятных лет перестройки остались и такие инновации как «пупоризка зи штрыкавкою» - «акушерка со шприцом»; «нышпорка» - в смысле «следователь» и тому подобное. Майдан подарил нам такие лингвистические изыски, как «смолоскипы» и «спалахуйка», то есть «факелы» и «зажигалки».

А недавно украинское телевидение на одном из «Уроков украинского» порадовало ещё одной новинкой. Оказывается по-украински нельзя говорить «атошник». Суффикс «шник» москальского происхождения. Ведь не говорят же «оунушник», но «оуновець». Получается, что по-украински правильно говорить «атовець». Но тогда сотрудник СБУ будет «сбувець», а «даишник» - «даивець».

Не знаю – дело вкуса, но те, кто всем этим занимаются, могут называться не «чмошниками», а «чмовцями». Это будет более по-украински.


Василий Семёнов

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