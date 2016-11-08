По стопам Третьего рейха

Вполне усвоив гитлеровскую идеологию, укронацисты уверенно шпарят в «светлое будущее» явно по методичкам лучших умов Третьего рейха. Причём наступают на уже запатентованные теми грабли, а во многом и дают фору своим идейным предшественникам. Ведь бесноватый фюрер со своими партайгенессе в тридцатые годы прошлого века хотя бы создал сильнейшую в Европе армию, понастроил автобанов, ликвидировал безработицу, чем привлёк к себе симпатии рядовых немцев.

Его украинские последователи такими подробностями заморачиваться не стали, а сразу же ополчились на «русского медведя», бахвалясь, что развалят его берлогу, смысле Москву, и на её руинах устроят «дыки танци». Но что не удалось вермахту вместе с СС и подавно не удастся необандеровским ублюдкам.

А так во всех мелочах они полностью повторяют опыт НСДАП. Их штурмовики-атошники-нацики точно также поджигают общественные здания, терроризируют депутатов, СМИ, государственные органы, суды. И не подозревают, что их ждёт такой же жалкий конец, как и гитлеровцев. А опоганенная ими страна вынуждена будет пройти через болезненный процесс денацификации.