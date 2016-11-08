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Девять убитых и тринадцать раненных ВСУшников результат разборок с националистами «Айдара»

опубликовано alex1943 в Втр, 08/11/2016 - 10:36 Новость: тема тэги гео
ajdar
Националисты 24 отдельного штурмового батальона «Айдар» со своей стороны потеряли шесть человек убитыми и шесть раненными. Командование ДНР регулярно сообщает о боестолкновениях между войсковыми частями ВСУ и нацбатами. В этот раз перестрелка произошла 5 ноября под Новомихайловкой.

Такое сообщение сделал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин 7 ноября.

«Между бойцами 92-й бригады и националистами 24-го отдельного штурмового батальон «Айдар» 5 ноября в районе населенного пункта Новомихайловка произошла перестрелка. В итоге националисты потеряли убитыми шесть человек и шесть ранеными, а новоявленная бригада – троих погибшими и семерых ранеными», — сказал Басурин.

Кроме того, трое военнослужащих 23 отдельной мотопехотной бригады ВСУ также получили ранения в районе села Чермалык на южном участке фронта при подрыве на минном поле.

Командование ДНР регулярно сообщает о потерях в рядах противника. Наиболее частыми причинами гибели и ранений становятся столкновения между ВСУ и националистическими батальонами с применением оружия, неуставные взаимоотношения, неумение обращаться с оружием, а также ошибки командования.

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