Новостные ленты Украины, касающиеся её внутреннего положения, больше всего напоминают сводки из отделения реанимации, из которых можно сделать вывод, что пациент скорее мёртв, чем жив.

Экономика дышит на ладан: украинский ВВП сократился вдвое. Развал производства, похоже, достиг уже точки невозврата. Безработица купируется только трудовой эмиграцией. В стране, декларирующей рыночный путь развития, уничтожается банковская система – только за последние годы ликвидированы 82 банка. А буквально на днях о техническом дефолте заявила «Укрзализныця».

Полный завал и в правовой сфере. Коррупция зашкаливает что в судах, что в полиции, что в прокуратуре. Уголовная преступность выросла в разы, а интенсивная борьба ведётся лишь с инакомыслием. В результате насильники, грабители, убийцы из числа атошников и нацистов освобождаются из-под стражи прямо в залах суда, а в темницах томятся те, кто не согласен с существующим режимом.

Рыба, как известно, гниёт с головы, что прекрасно доказала нынешняя украинская элита своими шокирующими электронными декларациями. А ведь в них только часть правды: на самом деле награблено намного больше пресловутых десяти миллиардов, заявленных сегодняшним украинским чиновничеством.