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Пациент скорее мёртв, чем жив

опубликовано alex1943 в Втр, 08/11/2016 - 10:41 Новость: тема тэги гео
pazient
Новостные ленты Украины, касающиеся её внутреннего положения, больше всего напоминают сводки из отделения реанимации, из которых можно сделать вывод, что пациент скорее мёртв, чем жив.

Экономика дышит на ладан: украинский ВВП сократился вдвое. Развал производства, похоже, достиг уже точки невозврата. Безработица купируется только трудовой эмиграцией. В стране, декларирующей рыночный путь развития, уничтожается банковская система – только за последние годы ликвидированы 82 банка. А буквально на днях о техническом дефолте заявила «Укрзализныця».

Полный завал и в правовой сфере. Коррупция зашкаливает что в судах, что в полиции, что в прокуратуре. Уголовная преступность выросла в разы, а интенсивная борьба ведётся лишь с инакомыслием. В результате насильники, грабители, убийцы из числа атошников и нацистов освобождаются из-под стражи прямо в залах суда, а в темницах томятся те, кто не согласен с существующим режимом.

Рыба, как известно, гниёт с головы, что прекрасно доказала нынешняя украинская элита своими шокирующими электронными декларациями. А ведь в них только часть правды: на самом деле награблено намного больше пресловутых десяти миллиардов, заявленных сегодняшним украинским чиновничеством.


Василий Семёнов

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