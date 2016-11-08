Ротшильды скупят Украину. Оптом

Крупные международные инвесторы начали скупать государственные долговые бумаги Украины. Чтобы предотвратить непредсказуемый ход событий, Ротшильды выступили с инициативой создания группы держателей ценных украинских бумаг и предложили свои услуги в качестве «посредника» для переговоров с министерством финансов Украины.

Всё это происходит на фоне неизбежного украинского дефолта, который состоится по прогнозам агентства Блумберга не позднее весны следующего года. При этом реструктуризация долга, сопровождающая дефолт, будет очень жёсткой для Украины.

В случае суверенного дефолта Украины страной будет править дуумвират: официальный Вашингтон и мировая финансовая олигархия. Это грозит, причём с согласия украинских властей, полной приватизацией страны. То есть скупкой госпредприятий, земли и природных ресурсов. А выгодополучателями станут структуры, подконтрольные Ротшильдам.

Однако не всё так гладко. Если Ротшильды уже вовсю хозяйничают на Днепропетровщине, то их конкуренты Рокфеллеры закрепились в Западных регионах Украины. Так что раздел страны, можно считать, неизбежным.