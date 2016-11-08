Польша повторяет Украину. Вместо благодарности, предать освоботителей забвению

Раньше в Польше сносили памятники советским освободителям. Теперь дошла очередь и до памятников польским военным, которые освобождали страну от фашистской нечисти вместе с советской армией.

Как сообщает «Российская газета», в Польше готовят законопроект, предусматривающий снос памятников не только советским, но и польским военнослужащим, которые освобождали свою страну от нацизма,

«Полная декоммунизация городов, одобренная парламентом и президентом весной, предполагает, что тысяча четыреста мест в Польше должны сменить названия, — отмечается в публикации. — Причем речь идет не только об улицах, но и школах, больницах, мостах и других объектах общественного пользования. Однако не так давно стало известно, что действие закона о декоммунизации планируется расширить на монументы, причем не только советским воинам».

«Местный Институт национальной памяти провел ревизию всех подобных мест памяти на территории Польши и насчитал их около 300, — уточняет газета. — Теперь органам местного самоуправления, которые такими делами занимаются весьма неохотно, обещали частичную компенсацию расходов на смену указателей с названиями и демонтаж монументов. Так, по данным издания Gazeta Wyborcza в Ольштыне, органы местного самоуправления Варминьско-Мазурского воеводства на севере Польши уже получили запрос из верхней палаты парламента, на основании которого был подготовлен и передан региональным властям перечень объектов и памятников, которые «пропагандируют коммунизм или другие тоталитарные режимы».

«Среди 11 объектов в списке наряду с памятниками советским солдатам есть и памятники польским героям времен социализма. Есть среди будущих «жертв» и памятник архитектуры: памятник спасения Варминьско-Мазурской земли в Ольштыне скульптора Ксаверия Дуниковского. Но самым ярким примером можно считать приговоренные к сносу памятники польскому военачальнику Зигмунту Берлингу, командовавшему 1 армией Войска Польского, которая в составе 1 Белорусского фронта дошла до Берлина, — подчеркивает «РГ». — Один из них уже ожидает сноса в Варшаве, еще несколько — в других городах».

Польша явно следует в форватере украинской русофобии и всерьез готовится переписывать собственную историю, убирая советский период. У кого из этой парочки русофобов больше маразма будем наблюдать в ближайшее время.