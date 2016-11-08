Пора вводить военное положение - замминистра по делам «временно оккупированных территорий» Украины Георгий Тука

В телеэфире Тука поведал, что уже несколько месяцев выступает за введение военного положения в стране майдана. Еще отметил, что это не будет означать введение на Украине сразу же диктатуры.

Дословно: «Уже менее четыре или более месяцев я сам лично выступаю за введение военного положения. Назовите это как вам нравится, диктатура, но пока это не введено, не нужно разводить, простите «ля-ля», работаем в тех условиях, которые выписаны нашим законодательством».

Впрочем, заместитель министра не возражает и против диктатуры. «За введение военного положения и положения диктатуры я сам выступаю уже более полугода», - сказал Тука.

В общем, все по классической схеме: революция рождает анархию, анархия рождает диктатуру, диктатура рождает революцию и т.д. Анархия уже охватила Украину: центральная власть практически не управляет провинциями, а окапывается и обороняется от неплохо вооруженных и имеющих военный опыт сограждан... Для диктатуры Украина вполне созрела.