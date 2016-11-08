Жалоба «кровавого пастора» Турчинова: Америка так и не дала Украине летальное оружие

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, которого в народе называют «кровавым пастором», Александр Турчинов надеется, что новая администрация президента США все-таки даст украинским военным обещанное летальное оружие для продолжения войны на Донбассе.

Он напомнил, что еще в сентябре нынешнего года Конгресс Соединенных Штатов Америки принял законопроект, позволяющий предоставить ВСУ летальное вооружение, чтобы защитить страну от «российской агрессии». Правда, чтобыэтот законопроект вступил в силу, он должен быть рассмотрен и одобрен в Сенате, а затем подписан американским президентом.

Турчинов очень надеется на то, что новая администрация президента США примет «позитивное для Украины решение». А еще пожаловался, что «американское правительство не предоставило Украине ни одного патрона», хотя Киев крайне нуждается в этом, начиная с 2014 года.

Напомним: именно Александр Туричнов в апреле 2014 года объявил так называемую «АТО» на Донбассе — братоубийственную войну, продолжающуюся по сей день.