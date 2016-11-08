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Очередные результаты «перемирия» на Донбассе: обстрелами ВСУ ранена женщина, разрушены дома

опубликовано alex1943 в Втр, 08/11/2016 - 16:12 Новость: тема тэги гео
rasruha
Обстрелы городов и сел ДНР украинскими силовиками продолжаются и днем, и ночью. В результате такого обстрела во вторник, 8 ноября, серьезно повреждена водонапорная башня в селе Таврическое Тельмановского района Республики.

Об этом сообщил глава администрации Тельмановского района Александр Сурсяков: «Сейчас украинские военные ведут обстрел села Таврическое. На данный момент зафиксировано повреждение водонапорной башни. Данные о пострадавших не поступали». Сурсяков сказал, что ВСУ начали обстрел села в 14:00, огонь ведется из минометов калибра 120 миллиметров.

Минувшей ночью ВСУ нанесли 350 артиллерийских ударов по окраинам Горловки, Донецка, Ясиноватой и Докучаевска. В результате этих обстрелов жительница Докучаевска получила ранение, а на окраинах Горловки повреждены три частных жилых дома.

«Женщина 1949 года рождения получила осколочные ранения грудной клетки и левого предплечья в результате обстрела со стороны украинских силовиков», - сообщил глава горадминистрации Докучаевска Александр Качанов.

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