Вадим Новинский из-за церковных ренегатов Драбинко и Коваленко дальше СИЗО не «сядет», — украинский политолог

Верховная Рада Украины скорее всего, поддержит представление Генпрокурора о привлечении к уголовной ответственности депутата от оппозиционного блока Вадима Новинского.

Такое предположение высказал политолог Андрей Золотарев. В частности, эксперт объяснил, почему представление на снятие неприкосновенности с Новинского приобрело такую ​​огласку.

«Вадим Новинский — один из крупнейших бизнесменов в стране, партнер Ахметова, один из главных спонсоров Православной церкви Московского патриархата на Украине. Его влияние на деятельность оппозиционного блока и политику на Украине являются значительными, отсюда и такой интерес к его персоне и перспективе его ареста», — подчеркнул политолог.

По его мнению, народный депутат таки вернется из Греции, куда он вылетел накануне, несмотря на перспективу ареста: «Я думаю, Вадим Новинский таки вернется на Украину. Остаться в третий стране, вернуться из Греции — не в его интересах. Ведь преследования властей только пойдут ему на пользу — в связи с ростом рейтингов Оппозиционного блока и близости Новинского к УПЦ МП».

Андрей Золотарев также предусматривает, что Верховная Рада таки поддержит представление Генпрокурора, однако судебный приговор и реальный тюремный срок для Новинского маловероятен. «Конечно, совет проголосует, голосов депутатов хватит. Однако скорее всего, он некоторое время посидит в СИЗО, но выйдет с репутационными баллами», — подчеркнул политолог.

В свою очередь, задержание политика, близкого к церкви, по мнению политолога, может спровоцировать религиозный конфликт на Украине: «у нас и так хватает конфликтов, а сюда добавляют еще и религиозную базу. На Украине — многочисленная паства Православной церкви Московского патриархата. Новинский является одним из основных спонсоров УПЦ МП. Поэтому верующие этой церкви однозначно неодобрительно отнесутся к такому факту».

Напомним, 3 ноября Генеральный прокурор Юрий Луценко обратился в Верховную Раду с представлением о привлечении к уголовной ответственности депутата Вадима Новинского. Представитель генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что «Вадим Новинский проходит по эпизоду узурпации власти на церковь как соучастник».

Клеветнический донос на Вадима Новинского сделали митрополит Александр (Драбинко) и протоиерей Георгий Коваленко. Эти так называемые «священнослужители» давно предали каноническую церковь и работают на создание американского проекта — «единая церковь». При этом они являются завербованными агентами лжепатриарха Филарета и секты «УПЦ КП».

Более того, кроме этих двух слуг сатаны, Филаретом завербована масса священнослужителей УПЦ МП по всей Украине. В частности, отступники канонического православия замечены в Херсонской епархии УПЦ МП, где священники совместно служат с лжепастырями из «УПЦ КП». Ярким представителем филаретовской агентуры является протоиерей Георгий Гуляев, который является подопечным протоиерея Георгия Коваленко.