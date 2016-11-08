Главная

Избиратели Трампа более организованные и дисциплинированные, — украинский эскперт

опубликовано vinodelov в Втр, 08/11/2016 - 16:55 Новость: тема тэги гео
Клинтон Трамп

За Дональда Трампа будут голосовать белые американцы, работающие на заводах. Именно эта категория избирателей более дисциплинирована и обязательно придет на выборы. Об этом заявил политолог Сергей Постоловский.

«Электорат Трампа — законопослушный, он непременно придет и проголосует. В основном, это дисциплинированные, белые американцы, работающих на заводах», — отметил эксперт.

Также Постоловский заметил, что многие граждане США на этих выборах будут голосовать не столько за Трампа, как против Хиллари Клинтон, и наоборот. Потому ожесточенные сторонники и республиканцев, и демократов недовольны кандидатурами, которые выдвинули партии.

«У нас на Украине бытует стереотип, что Трамп — это сплошное зло, а Клинтон — добро. Однако, следует заметить, что наиболее последовательными в своей поддержке Украины были именно республиканцы. К тому же, американский президент — не русский царь. Здесь действует система сдержек и противовесов», — отметил политолог.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!