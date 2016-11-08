Избиратели Трампа более организованные и дисциплинированные, — украинский эскперт

За Дональда Трампа будут голосовать белые американцы, работающие на заводах. Именно эта категория избирателей более дисциплинирована и обязательно придет на выборы. Об этом заявил политолог Сергей Постоловский.

«Электорат Трампа — законопослушный, он непременно придет и проголосует. В основном, это дисциплинированные, белые американцы, работающих на заводах», — отметил эксперт.

Также Постоловский заметил, что многие граждане США на этих выборах будут голосовать не столько за Трампа, как против Хиллари Клинтон, и наоборот. Потому ожесточенные сторонники и республиканцев, и демократов недовольны кандидатурами, которые выдвинули партии.

«У нас на Украине бытует стереотип, что Трамп — это сплошное зло, а Клинтон — добро. Однако, следует заметить, что наиболее последовательными в своей поддержке Украины были именно республиканцы. К тому же, американский президент — не русский царь. Здесь действует система сдержек и противовесов», — отметил политолог.