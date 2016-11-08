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Проводы Михо из Одессы: с грузинской музыкой и шашлыками

опубликовано alex1943 в Втр, 08/11/2016 - 17:40 Новость: тема тэги гео
provodi
Странная акция проходила весь день 8 ноября у здания областной госадминистрации в Одессе: народ угощали шашлыками и грузинским вином под грузинскую же музыку. Митинг-прощание с главой Одесской области Михаилом Саакашвили, - так назвали это действо журналисты местного информагентства «Трасса Е-95».

Кто организатор этого, столь подчеркнуто грузинского мероприятия, не известно, однако, судя по баннеру с надписью «Выперли из Тбилиси – вышвырнем из Одессы», это давний противник Михаила Саакашвили - депутат Верховной рады Дмитрий Голубов (Блок Петра Порошенко). Тем более, что в этих «народных гуляньях» участвовали давние соратники и помощники Голубова — депутаты Одесского горсовета, которые занимались травлей «губернатора-варяга», обвиняя его в квартирных, финансовых махинациях и многих грехах.

Михаил Саакашвили в понедельник, 7 ноября, подал в отставку с поста губернатора Одесской области, обвинив киевскую верхушку (во главе с президентом Порошенко) в коррумпированности и предательстве майдана.

Напомним: экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был назначен на пост губернатора Одесской области 30 мая 2015 года. Инициатива о его назначении принадлежала президенту Украины Порошенко, который заявлял, что возлагает большие надежды на Саакашвили, в том числе в борьбе с коррупцией.

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