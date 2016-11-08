Заграница им поможет: иностранные советники начинают реформу минобороны Украины

Министр обороны Украины Степан Полторак во вторник, 8 ноября, провел рабочую встречу с группой иностранных советников, во время которой стороны обсудили ситуацию на Донбассе и дальнейшую работу в украинском оборонном ведомстве.

«В частности, речь шла о том, что сейчас стратегические советники из Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Канады и Литовской Республики перешли от ознакомительного этапа к практической работе», – говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины.

В ближайшее время состоятся встречи иностранных военных советников с главами подкомитетов Комитета реформ минобороны Украины. Согласно сделанному в ведомстве заявлению, представители четырех разных суверенных государств заявили, что имеют немало идей, «...как для обмена опытом, так и развития двусторонних отношений, и выразили желание присоединиться к практическому этапу реформирования украинского оборонного ведомства».