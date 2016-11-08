Главная

Заграница им поможет: иностранные советники начинают реформу минобороны Украины

опубликовано alex1943 в Втр, 08/11/2016 - 17:43 Новость: тема тэги гео
sovetniki
Министр обороны Украины Степан Полторак во вторник, 8 ноября, провел рабочую встречу с группой иностранных советников, во время которой стороны обсудили ситуацию на Донбассе и дальнейшую работу в украинском оборонном ведомстве.

«В частности, речь шла о том, что сейчас стратегические советники из Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Канады и Литовской Республики перешли от ознакомительного этапа к практической работе», – говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины.

В ближайшее время состоятся встречи иностранных военных советников с главами подкомитетов Комитета реформ минобороны Украины. Согласно сделанному в ведомстве заявлению, представители четырех разных суверенных государств заявили, что имеют немало идей, «...как для обмена опытом, так и развития двусторонних отношений, и выразили желание присоединиться к практическому этапу реформирования украинского оборонного ведомства».

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет