Новая партия Саакашвили сможет разворошить украинское политическое болото

Заявлениями о неэффективности работы Михаила Саакашвили политики дискредитируют сами себя. Ведь в унитарной стране невозможно работать на качественный результат без поддержки государственной верхушки.

Такое мнение выразил пресс-атташе посольства Грузии на Украине (2005–2010) Бачо Корчилава.

Украина — унитарное государство, поэтому заявлениями о том, что руководитель региона не смог чего-то достичь, политики обманывают сами себя. Нельзя создавать качественные реформы без поддержки менеджмента.

«Говорить о том, что кто-то из низов приложил недостаточно усилий, чтобы верхам лучше жилось — глупо», — отметил Корчилава.

По мнению эксперта, все разговоры о крахе работы Саакашвили ведут именно те, кто пытается дискредитировать бывшего грузинского лидера, особенно на фоне заявлений о его самостоятельной политической карьере.

«Он сможет разворошить сегодняшнее политическое болото. К тому же, появятся новые лица, ведь Саакашвили всегда их вытаскивал. Но делать какие-то глобальные прогнозы еще рано, сейчас ситуация на Украине — очень нестабильная», — отметил Бачо Корчилава.