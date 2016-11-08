Режим Порошенко-Гройсмана придумывает велосипед на квадратных колесах

Украине нужны реформы, ведь только так можно поднять экономическое благосостояние государства. Однако украинская власть идет по ложному пути, расширяя и без того сложную государственную систему. Такое мнение выразил пресс-атташе посольства Грузии на Украине (2005—2010 гг.) Бачо Корчилава.

На Украине реформы ошибочно пытаются осуществлять путем принятия еще большего количества законодательных актов и создание новых контролирующих органов. Чем только запутывают и без того сложную государственную систему.

«Уже весь мир говорит о том, что у нас раздута государственная система, которую никто не в состоянии контролировать. Да, конечно, нельзя надеяться, что повсюду — честные люди и честные политики. Все базируется на контроле, но это достигается простыми вещами. На Украине же почему-то пытаются придумать велосипед с квадратными колесами», — уверен Корчилава.

Но еще больше ошибаются те, кто утверждает, что все нужно оставить без изменений. По мнению эксперта, это наиболее ошибочный подход.

«Реформы все равно нужно проводить. Пока украинская власть каждый раз придумывает велосипед, мир идет вперед, а Украина не очень», — отметил Корчилава.

Качественно провести реформы на Украине мешает полное отсутствие договоренности между политическими элитами и политической воли руководства страны. Однако только путем этих изменений все великие державы смогли выйти на качественный экономический уровень.

«Еще сто лет назад Швейцария была отсталой страной, а Аргентина — одной из ведущих. На момент распада СССР Польша считалась беднее Украины, ведь здесь был огромный производственный потенциал. Однако сейчас поляки достигли гораздо большего», — отметил эксперт.

Поэтому не следует слушать все, что говорят политики, а оценивать лишь результат, который украинская власть пока не показала.

«От того, что завтра в Москве умрет Путин, украинцам не станет легче жить», — сказал Бачо Корчилава.