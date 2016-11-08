Олигарх Новинский не боится тюрьмы и просит своих однопартийцев проголосовать за снятие с него неприкосновенности

Народный депутат Верховной Рады Украины из фракции «Оппозиционный блок», бизнес-партнер Рината Ахметова, церковный меценат Вадим Новинский уверяет, что будет присутствовать в парламенте в день рассмотрения проекта постановления о предоставлении согласия на привлечение его к уголовной ответственности, и намерен просить фракцию поддержать это представление.

«В день рассмотрения моего вопроса в Верховной Раде я буду находиться в сессионном зале, могу вас заверить. Вот я пообещал, что вернусь (из Греции на Украину) — я вернулся», — сказал он журналистам в аэропорту по прилету в Киев во вторник, 8 ноября.

При этом Вадим Новинский заявил: «Я буду обращаться к своей фракции с тем, чтобы они проголосовали за это постановление. Я хочу добиться правды и справедливости в этом лживом, сфабрикованном деле».

Спонсор УПЦ МП также отметил, что еще официально не получил соответствующее представление генпрокурора Юрия Луценко.

«Руководство Верховной Рады, когда получило это представление из Генеральной прокуратуры, расписывая его на регламентный комитет, должно было и мне сообщить официально, а не через страницу в Фейсбуке», — сказал он.

Напомним, 3 ноября Генеральный прокурор Юрий Луценко обратился в Верховную Раду с представлением о привлечении к уголовной ответственности депутата Вадима Новинского. Представитель генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что «Вадим Новинский проходит по эпизоду узурпации власти на церковь как соучастник».

Клеветнический донос на Вадима Новинского сделали митрополит Александр (Драбинко) и протоиерей Георгий Коваленко. Эти так называемые «священнослужители» давно предали каноническую церковь и работают на создание американского проекта — «единая церковь». При этом они являются завербованными агентами лжепатриарха Филарета и секты «УПЦ КП».

Более того, кроме этих двух слуг сатаны, Филаретом завербована масса священнослужителей УПЦ МП по всей Украине. В частности, отступники канонического православия замечены в Херсонской епархии УПЦ МП, где священники совместно служат с лжепастырями из «УПЦ КП». Ярким представителем филаретовской агентуры является протоиерей Георгий Гуляев, который является подопечным протоиерея Георгия Коваленко.