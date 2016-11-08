Санкции не помеха: между Крымом и Турцией ходит гордый «Варяг»

Паром со звучным именем «Варяг» курсирует между Севастополем и турецким городом Зонгулдак. Прежде парому приходилось сначала делать остановку в Новороссийске и переоформлять документы на судно, поскольку турецкие чиновники из-за режима санкций отказывались принимать документы, оформленные в Крыму. В начале ноября паром «Варяг» впервые зашёл в турецкий порт под документами Крыма, и их без вопросов приняли.

Вот что пишет по этому поводу в соцсети депутат Государственной Думы РФ от Крыма Руслан Бальбек: «Турецкий чиновник принимает на оформление документы, заполненные в Крыму (территорию, которую не признает его правительство), оформляет груз, желает счастливого пути, а местное издание еще и пишет статью о том, как они рады прибытию крымского судна — разве это не доказательство того, что крымско-турецкий участок санкционной обороны оказался обрушенным? Официально Турция пока не признаёт принадлежность Крыма к территории Российской Федерации. Однако одно дело политическая риторика, а другое реальные дела. Да, официальные власти Турции формально придерживается режима санкций, однако при этом легко закрывают глаза на нарушение этого самого режима, а это главный показатель реального положения дел».

Киев уже пригрозил арестовать крымский паром «Варяг», соответствующее постановление заочно выписал Приморский районный суд Одессы. «Установлено, что на протяжении 2015 года судно VARYAG осуществило 18 рейсов между портами Севастополь и Зонгулдак (Турция)», — говорится в документе. Вопрос в другом: как майданная власть собирается арестовывать гордый «Варяг»?