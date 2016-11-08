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Нацбанк Украины запрещает пользоваться рядом систем электронных денег

опубликовано vinodelov в Втр, 08/11/2016 - 19:22 Новость: тема тэги гео
Электронные деньги

Киев запрещают платежные системы одну за другой: теперь украинские заробитчане из России честно заработанные деньги родственникам на родину уже перевести не могут: все под колпаком у НБУ и СБУ. С интернет-платежами отныне тоже проблематично: WebMoney и «Яндекс. Деньги» в стране майдана тоже под запретом.

Нацбанк Украины разослал финансовым учреждениям страны список запрещенных систем электронных денег. В перечень попали такие популярные сервисы как WebMoney, «Яндекс. Деньги», QIWI Wallet и Wallet one/Единый кошелек. НБУ заявил: запрет связан с тем, что услуги этих сервисов с ним не согласованы. «В связи с получением запросов от юридических и физических лиц о деятельности отдельных платежных систем и систем расчетов, НБУ напомнил банкам и участникам платежного рынка, что правила использования электронных денег вышеупомянутых торговых марок не согласовывались Национальным банком Украины, и предоставление услуг с использованием этих торговых марок пользователям запрещено», — говорится в сообщении Нацбанка Украины.

Напомним: ранее на Украине запретили работу шести российских платежных систем: «Колибри», «Золотая корона», «Юнистрим», «Лидер», Anelik и Blizko.

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