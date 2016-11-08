Страна майдана старательно избавляется от «лишних» пенсионеров

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил руководитель проекта «Публичный аудит» Максим Гольдарб. По его мнению нынешней Украине не хватает денег для выплаты пенсий, и власть специально создает условия для быстрого вымирания стариков, чтобы снизить расходы на их содержание.

«Как это ни прискорбно звучит, много людей выходящих на пенсию. Слишком большая нагрузка на пенсионный фонд. Вы слышали эту фразу от политиков. Если ее перевести нормальными словами, она значит: слишком много пенсионеров, с этим надо что-то делать. Что можно с этим делать? Поднять пенсионный возраст, чтобы уменьшить количество прибытия новых пенсионеров в армию старых. Второй вариант — создать такие социально-экономические условия в стране, что срок жизни любого человека из социально незащищенных категорий будет катастрофически сокращаться. Тем самым, уменьшится армия пенсионеров и нагрузка на пенсионный фонд. Если трезво оценивать то, что происходит в социальной системе и экономике по отношению к этой самой социальной системе, то именно этот пункт — сокращение количества людей, которые претендуют на пенсию, выполняется полным ходом. Абсурдно ожидать от человека, которому столько платят, нормальной жизни при погашении всех обязательств. Люди стараются намного меньше тратить — не покупать продукты, одежду, лекарства, не отдыхать. Понятно, к чему это ведет в преклонном возрасте -ускоряется процесс естественного ухода человека», — убежден эксперт.